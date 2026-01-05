Губернатор Махонин: в котельной поселка Теплая гора взорвался газ

Дмитрий Махонин взял ситуацию под свой контроль.
В котельной поселка Теплая гора взорвался газ. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Сейчас на месте работает замминистра ЖКХ Прикамья.
«В поселке Теплая гора Горнозаводского округа произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной, в результате чего выведено оборудование из строя. Сейчас на месте работает замминистра ЖКХ Прикамья. Роспотребнадзор контролирует температурный режим в жилых помещениях — сейчас в домах около 20 градусов», — написал Махонин в Telegram.
По словам главы региона, на месте ЧП готовится площадка для установки модульной котельной. До конца дня специалисты должны настроить подачу тепла.