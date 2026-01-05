Ричмонд
Губернатор Махонин: в котельной поселка Теплая гора взорвался газ

В котельной поселка Теплая гора взорвался газ. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Сейчас на месте работает замминистра ЖКХ Прикамья.

Дмитрий Махонин взял ситуацию под свой контроль.

«В поселке Теплая гора Горнозаводского округа произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной, в результате чего выведено оборудование из строя. Сейчас на месте работает замминистра ЖКХ Прикамья. Роспотребнадзор контролирует температурный режим в жилых помещениях — сейчас в домах около 20 градусов», — написал Махонин в Telegram.

По словам главы региона, на месте ЧП готовится площадка для установки модульной котельной. До конца дня специалисты должны настроить подачу тепла.