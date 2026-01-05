МЧС направило аэромобильную группу в пермский поселок, где взорвалась котельная

Помощь летит.
Аэромобильная группировка МЧС России направлена для помощи жителям поселка Теплая гора Пермского края. Спасатели развернут мобильные пункты обогрева, сообщили в ведомстве.
«Без тепла остаются 38 жилых домов с населением 1366 человек и 5 социально значимых объектов. Для оказания помощи направлена аэромобильная группировка — 15 человек и 2 единицы техники. Спасатели развернут 5 мобильных пунктов обогрева вместимостью до 30 человек каждый», — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сейчас жителей поселка обеспечивают отопительными приборами, создано три стационарных пункта обогрева на 294 человека. Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщал, что в котельной взорвался газ. Готовится площадка для модульной котельной. Тепло должно поступить в дома к концу дня.