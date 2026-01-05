МЧС направило аэромобильную группу в пермский поселок, где взорвалась котельная

«Без тепла остаются 38 жилых домов с населением 1366 человек и 5 социально значимых объектов. Для оказания помощи направлена аэромобильная группировка — 15 человек и 2 единицы техники. Спасатели развернут 5 мобильных пунктов обогрева вместимостью до 30 человек каждый», — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.