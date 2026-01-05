В деревне под Тюменью в частном доме сгорел человек

Огонь охватил 48 квадратных метров дома (архивное фото).
В деревне Чаплык Тюменской области в частном доме произошел пожар, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Сегодня в третьем часу ночи поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Тюменский муниципальный округ, деревня Чаплык, улица Зеленая 35. В результате происшествия погиб один человек. Причина возгорания устанавливается», — говорится в сообщении.
На месте работали восемь пожарных. Огонь охватил 48 квадратных метров дома.