В деревне под Тюменью в частном доме сгорел человек

В деревне Чаплык Тюменской области в частном доме произошел пожар, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Огонь охватил 48 квадратных метров дома (архивное фото).

«Сегодня в третьем часу ночи поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Тюменский муниципальный округ, деревня Чаплык, улица Зеленая 35. В результате происшествия погиб один человек. Причина возгорания устанавливается», — говорится в сообщении.

На месте работали восемь пожарных. Огонь охватил 48 квадратных метров дома.