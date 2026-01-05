Ричмонд
СК опроверг популярную версию об исчезновении Усольцевых

Следователи опровергли одну из популярных версий о пропаже Усольцевых в Красноярском крае. Гипотеза о возможном побеге семьи за границу не нашла подтверждения, заявила старший следователь регионального главка СК Яна Сырымбетова.

Источник: РИА "Новости"

Она пояснила ТАСС, что запрета на выезд у Усольцевых не было. Однако дома были обнаружены только просроченные заграничные паспорта, а за новыми супруги не обращались. У них также имелись действующие российские паспорта.

«Семья, если бы хотела уехать куда-то за границу, могла спокойно это сделать. Но родственники говорят, что предпосылок к тому, чтобы собраться и уехать, никого не предупредив, не было», — сказала следователь.

Ранее охотовед рассказал, что в день пропажи Усольцевых над тайгой видели два вертолёта. По его словам, один из них совершил посадку на дороге всего в 4−6 километрах от брошенной машины пропавших.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года во время похода в урочище Буратинка. После того как они перестали выходить на связь, были начаты масштабные поиски. В них участвовали более 1,5 тысячи человек из разных регионов страны. Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года. Это дело стало одним из самых громких и массовых по поиску людей в регионе.