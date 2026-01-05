СК опроверг популярную версию об исчезновении Усольцевых

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года во время похода в урочище Буратинка. После того как они перестали выходить на связь, были начаты масштабные поиски. В них участвовали более 1,5 тысячи человек из разных регионов страны. Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года. Это дело стало одним из самых громких и массовых по поиску людей в регионе.