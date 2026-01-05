Электрический стул или десятки лет тюрьмы: что может ждать Мадуро в США

Эксперты рассматривают несколько возможных сценариев. Наиболее суровый — вынесение смертного приговора или пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Другой вариант — длительный тюремный срок с последующим освобождением по политическим мотивам или в рамках обмена. Также возможна сделка, по которой Мадуро может быть выслан в нейтральную третью страну, такую как Катар, в обмен на определенные уступки со стороны новой власти в Каракасе.