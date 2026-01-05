Халатность взрослого привела к трагедии: Двое детей погибли под поездом, пытаясь перебежать ж/д пути

Двое детей и один мужчина погибли на железнодорожных путях, попав под поезд из-за халатности взрослого. Трагедия произошла в Иркутске вечером в воскресенье, 4 января, сообщил губернатор области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
«На 5115-м км перегона Усолье-Сибирское — Мальта Восточно-Сибирской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое — дети 3 и 10 лет», — написал губернатор.
Как сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на детского обмудсмена Приангарья Татьяну Афанасьеву, причиной трагедии стала халатность взрослого.
«Ответственный за детей взрослый грубо пренебрёг правилами поведения на железнодорожных путях и начал перебегать их перед движущимся локомотивом», — написала она в соцсетях, подчеркнув, что действия мужчины привели к гибели детей.
Известно, что возбуждено уголовное дело. Как уточнил губернатор Иркутской области, мужчина не реагировал на звуковые сигналы приближающего поезда. Стремительное торможение локомотива не спасло от столкновения и смерти троих человек.
Ранее KP.RU писал о гибели двух пенсионеров из-за столкновения поезда и автомобиля на Алтае. Погибшими оказались 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка.