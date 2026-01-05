Не попали в колонию: кто из челябинских VIP в 2025 году избежал срока

Суды оказались благосклонны к некоторым представителям челябинской элиты.
В Челябинской области в 2025 году целому ряду политиков, силовиков и чиновников грозили сроки в колонии за различные преступления. Но кому-то удалось избежать реальных сроков. В некоторых случаях им помогли адвокаты, в других — время. Кто из челябинских VIP вопреки всем ожиданиям остался на свободе — в материале URA.RU.
Пять лет ожидания.
В апреле экс-депутат заксобрания Челябинской области Константин Толкачев выдвинулся на праймериз «Единой России» на выборах в ЗСО. При этом за месяц до этого он был признан виновным в покушении на мошенничество, но избежал наказания в связи с истечением сроков давности.
Рассмотрение дела Толкачева растянулось на пять лет. Изначально экс-парламентария обвиняли в покушении на мошенничество и уклонении от уплаты налогов. В суде пытались доказать его причастность к фиктивным сделкам по аренде имущества ООО «Коркинский стеклотарный завод», которым управляло принадлежащее экс-депутату ООО ПСМО «Пирамида». Следствие считало, что именно через свою фирму Толкачев смог снизить налоговую базу и не доплатить 16,3 млн рублей НДС. Также в суде обвинение указывало на причастность Толкачева в игнорировании оформления другой сделки, чтобы сэкономить 591 тысячу рублей НДС.
По обвинениям в уклонении от налогов Толкачев был оправдан. Дело о покушении на мошенничество пришлось пересматривать. В марте по нему истекли допустимые сроки привлечения к уголовной ответственности. Экс-депутат был освобожден от наказания по нереабилитирующим основаниям. Праймериз он проиграл и в новый состав ЗСО не избрался.
Рыбалка и наркотики.
Наркотики никогда не делали людей счастливыми. Вот и в жизнь депутата городского собрания депутатов Копейска Виктора Литвинова они не принесли радости: уголовное дело по факту хранения и перевозки запрещенных веществ, обвинительный приговор, сложение полномочий депутата.
История же началась осенью 2024 года в Самарской области. Автомобиль депутата, направлявшегося, по данным URA.RU, на рыбалку, остановили сотрудники ДПС. При осмотре автомобиля у народного избранника нашли наркотики. Литвинов тогда заявил, что запрещенные вещества хранит для личного потребления, распространять их он не собирался.
При этом сначала сообщалось, что у Литвинова обнаружили пакетик героина. Но по словам руководителя копейского отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрия Сумина, речь все же шла о «травке».
В марте Ставропольский райсуд Самарской области признал Литвинова виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ. Он отделался 20-тысячным штрафом. После этого мужчина написал заявление о сложении с себя полномочий депутата.
Виагра, презервативы и алкоголь.
В апреле депутату горсобрания Златоуста Виктору Рощупкину вынесли приговор по делу о мошенничестве. Средства для потенции, презервативы, алкоголь и бытовая техника — такие позиции в чеках «на нужды избирателей» обнаружили следователи, занимающиеся делом. И это был далеко не единственный эпизод расходования бюджетных средств в деле народного избранника.
Рощупкина обвиняли по трем эпизодам мошенничества. Первый эпизод относился к 2020 году и касался договора на сумму 197,7 тысячи рублей. Согласно документу, Рощупкин был должен заплатить некоему физлицу деньги за выполнение работы. При этом выполнением занимался штатный сотрудник принадлежащей депутату управкомпании. Деньги же депутат оставил себе.
По второму эпизоду Рощупкину ставили в вину обман двух коммерсантов на 161,4 тысячи рублей. Якобы он указал в акте сдачи-приемки работ неверные сведения. Третий эпизод стал самым интересным в деле: Рощупкина обвинили в растранжировании так называемого «депутатского фонда». Каждому народному избраннику выделялось из бюджета 500 тысяч рублей. На эти деньги они должны были помогать избирателям. И вряд ли кто-то из них просил у Рощупкина виагру, алкоголь и презервативы.
Суд признал депутата виновным. В качестве наказания Рощупкину назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Следом его лишили депутатского мандата.
Вместо зоны — принудительные работы.
В июне на трассе М-5 в районе Миасса столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2107. От удара водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте. За рулем «японца» находился депутат Саткинского округа Алексей Витьшев. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ.
В октябре расследование дела было завершено. Материалы направили в Миасский горсуд, который признал депутата виновным. Родственники погибшей пары просили не судить Витьшева строго. Суд назначил ему два с половиной года колонии, но на основании ч.2 ст. 53.1 УК РФ лишение свободы было заменено на принудительные работы. Теперь каждый месяц из заработной платы осужденного будет удерживаться 10% в пользу государства.
Расстрельная должность.
Отвечать за строительство и ремонт в Челябинске — нынче стало опасно. К сфере приковано пристальное внимание силовиков, и многие опасаются брать на себя ответственность.
Дмитрий Шиляев стал врио главы Комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска в сложное для структуры время: предыдущий глава Ринат Кучитаров был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными, его сменщик в лице Николая Кожевникова уволился, не проработав и года. В январе 2024 года врио главы КДХ города стал Шиляев. Но и он не продержался долго — через несколько месяцев после назначения его задержали сотрудники ФСБ по уголовному делу о взятке.
Как оказалось, Шиляев входил в дорожную ОПГ, лидером которой был гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян. Предварительно, за несколько лет до назначения на пост главы Комитета Шиляев получил от сына Колозяна — Гарника — 30 тысяч рублей. За это он закрыл глаза на выявленный дефект при ремонте дороги от Шершневской плотины до границы Челябинска.
В марте 2025 года Шиляева начали судить. К октябрю судебное следствие было окончено, уже бывшему чиновнику вынесли приговор. Шиляева признали виновным в получении взятки и назначили три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком в три года и штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 600 тысяч рублей.
Можно сказать, что Шиляеву повезло: дефект, за сокрытие которого он получил деньги, со временем раскатался. Так что говорить о каком-то ущербе тут нельзя.
Бюджет челябинской Рублевки не резиновый?!
В конце 2016 года Игорь Азархин, видный в Сосновском районе депутат и бизнесмен — мог стать главой муниципалитета. Но в последний момент снял свою кандидатуру, получив взамен пост первого замглавы района. И вместо того, чтобы работать на благо вверенной ему территории, стал разорять бюджет.
В 2019 году его задержали. Выяснилось, что почти сразу после назначения на высокий пост он вместе с сообщниками в лице Дениса Казанцева и Дмитрия Иванова начал «мутить» незаконные схемы.
В суде удалось доказать, что в 2017 году Азархин заключил с фирмой Казанцева контракт на покупку нежилого помещения, в котором планировалось разместить детский сад. Иванов провел оценку здания, заявив стоимость в два раза выше фактической — около 56,5 млн вместо 28,7. Таким образом группа растратила бюджет.
Приговор группе вынесли в мае 2025 года. Все трое получили условные сроки. Азархин — четыре с половиной года, соучастники — три с половиной года и четыре года соответственно.
«Непотопляемый» глава ЖКХ Троицка.
Главу ЖКХ Троицка Андрея Могильникова и впрямь можно назвать «непотопляемым»: за последние несколько лет он выслушал уже несколько приговоров, и ни один не закончился для него реальным сроком. Но обо всем по порядку.
В 2022 году Могильников попал под следствие по делу о превышении полномочий и служебном подлоге. В суде удалось доказать, что чиновник, исполняя обязанности вице-мэра Троицка, подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями.
Могильникова признали виновным и назначили два с половиной года условно. В апелляции мужчину вовсе оправдали. И все было бы у начальника ЖКХ хорошо, но кассация отменила оправдательный приговор. Со второй попытки Челябинский облсуд утвердил обвинительный приговор, убрав из него обвинения в превышении полномочий и снизив условный срок до полутора лет.
Пока шли разбирательства по первому уголовному делу, в Троицкий горсуд пришли материалы по второму — в этот раз по факту халатности. И снова суд был гуманным. В июле 2025 года чиновнику присудили штраф в размере 100 тысяч рублей.
«Да я верну!».
До сентября 2023 года дела у Владимира Атаманченко шли в гору: он занимал пост руководителя крупнейшей строительной корпорации, подконтрольной правительству Челябинской области ЮУ КЖСИ. Все в миг рухнуло, когда его задержали и обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.
Дело касалось работы Атаманченко на посту. У следствия были основания полагать, что он занял у подконтрольной ЮУ КЖСИ организации денег в размере порядка 10 млн рублей и не вернул их в срок. К тому же средства были потрачены на личные нужды менеджера.
Адвокату Анастасии Межеровой в итоге удалось убедить суд не назначать Атаманченко суровое наказание. Она поясняла, что в момент задержания срок возврата долга еще не подошел. Еще на стадии предварительного следствия ее клиент погасил все долги перед организацией. Суд принял это к сведению. Дело в отношении менеджера было прекращено, ему назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 40 тысяч рублей.
После суда Атаманченко устроился на новую работу в ООО «ПСО КПД и СК». Но спустя чуть больше месяца вновь был задержан. Обстоятельства дела были схожи с первым, отличался лишь размер займа — если по первому делу он взял 10 млн рублей, то во втором фигурировала сумма в 34,3 млн рублей.
В сентябре 2025 года Атаманченко вновь выслушал приговор. Его признали виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ и назначили полтора года условно. При этом в областном суде приговор отменили и направили на новое рассмотрение. Не исключено, что новый приговор будет суровее.
По коррупции — пять!
В марте Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес приговор директору профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елене Гнатышиной. Ее признали виновной в получении взяток от студентов и злоупотреблении полномочиями и назначили пять лет условного срока.
Клубок коррупции в вузе выявили в 2023 году. Тогда были задержаны проректор учреждения Павел Рябчук и заместитель Гнатышиной — Антон Семченко. После к ним присоединилась и сама директриса.
Обстоятельства дел у всех были практически одинаковые: они брали деньги у студентов, взамен помогая им с экзаменами. Семченко отделался штрафом, Рябчук — условным сроком.
После такой зачистки так называемый Кубок первенства на звание самого коррупционного вуза мог перейти к ЮУрГГПУ. Но в июне под следствие попал и.о. ректора УралГУФК Евгений Черепов, продолжив негативную тенденцию университета, связанную с задержаниями.
Сейчас вместо Черепова УралГУФК возглавляет выходец из Норильска Виталий Игнатенко. В свой первый рабочий день он попросил священника освятить свое рабочее место. Посмотрим, помогут ли ему высшие силы избежать уголовки.