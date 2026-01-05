В Челябинской области задержали подозреваемого в браконьерстве с тушами косуль. Видео

В поселке Тундуш Челябинской области задержан мужчина по подозрению в браконьерстве. В его автомобиле полицейские нашли три туши сибирской косули. Разрешительных документов на добычу и перевозку у мужчины не оказалось, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.