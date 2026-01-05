Ричмонд
В Челябинской области задержали подозреваемого в браконьерстве с тушами косуль. Видео

«В поселке Тундуш полицейские, проводя массовую проверку, остановили автомобиль “УАЗ 3909” под управлением мужчины 1972 года рождения. При проверке машины были обнаружены туши сибирской косули. У водителя отсутствовали необходимые лицензии на добычу и талон на транспортировку охотничьей продукции», — отметили в ведомстве.

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Против него могут возбудить уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).