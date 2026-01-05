В Челябинской области задержали подозреваемого в браконьерстве с тушами косуль. Видео

«Охотник» на косуль был задержан в поселке Тундуш.
В поселке Тундуш Челябинской области задержан мужчина по подозрению в браконьерстве. В его автомобиле полицейские нашли три туши сибирской косули. Разрешительных документов на добычу и перевозку у мужчины не оказалось, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«В поселке Тундуш полицейские, проводя массовую проверку, остановили автомобиль “УАЗ 3909” под управлением мужчины 1972 года рождения. При проверке машины были обнаружены туши сибирской косули. У водителя отсутствовали необходимые лицензии на добычу и талон на транспортировку охотничьей продукции», — отметили в ведомстве.
Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Против него могут возбудить уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).