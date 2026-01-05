Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский дрон-истребитель уничтожил украинский беспилотник, летевший на Россию

Российский оператор с помощью FPV-истребителя уничтожил в Харьковской области высотный беспилотник самолетного типа ВСУ, летевший в сторону границы России. Об этом сообщило Мин обороны РФ.

Оператор дрона-истребителя уничтожил дрон ВСУ, пытавшийся атаковать Россию.

Российский оператор с помощью FPV-истребителя уничтожил в Харьковской области высотный беспилотник самолетного типа ВСУ, летевший в сторону границы России. Об этом сообщило Мин обороны РФ.

«Был обнаружен многоцелевой разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат самолётного типа “Щедрик” ВСУ, направляющийся к государственной границе РФ», — говорится в официальном сообщении Минобороны России. Оператор российского FPV-истребителя быстро настиг воздушную цель и протаранил ее, что привело к поражению украинского аппарата в воздухе.

Дрон-истребитель — специальный беспилотник для уничтожения аппаратов противника кинетическим воздействием. Они обычно снаряжены боеприпасом охотничьего калибра 12 с дробью два нуля, такой снаряд позволяет сбивать вражеские БПЛА на дистанции примерно в 30 метров.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше