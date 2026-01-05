Российский дрон-истребитель уничтожил украинский беспилотник, летевший на Россию

Оператор дрона-истребителя уничтожил дрон ВСУ, пытавшийся атаковать Россию.
Российский оператор с помощью FPV-истребителя уничтожил в Харьковской области высотный беспилотник самолетного типа ВСУ, летевший в сторону границы России. Об этом сообщило Мин обороны РФ.
«Был обнаружен многоцелевой разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат самолётного типа “Щедрик” ВСУ, направляющийся к государственной границе РФ», — говорится в официальном сообщении Минобороны России. Оператор российского FPV-истребителя быстро настиг воздушную цель и протаранил ее, что привело к поражению украинского аппарата в воздухе.
Дрон-истребитель — специальный беспилотник для уничтожения аппаратов противника кинетическим воздействием. Они обычно снаряжены боеприпасом охотничьего калибра 12 с дробью два нуля, такой снаряд позволяет сбивать вражеские БПЛА на дистанции примерно в 30 метров.