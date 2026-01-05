Ричмонд
Части СВУ для убийства Кириллова привезли из Польши в виде стройматериалов

Части самодельного взрывного устройства для теракта в отношении начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова были доставлены в РФ из Варшавы под видом стройматериалов.

Источник: Аргументы и факты

Части самодельного взрывного устройства, использованного при теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, были доставлены из Варшавы под видом строительных материалов. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

«Координаторы организовали посылки из Варшавы с составными частями СВУ под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов* собрал взрывное устройство, с помощью которого было совершено преступление», — приводит информационное агентство слова собеседника.

Теракт, в результате которого погибли Кириллов и Поликарпов, произошел 17 декабря 2024 года. Было приведено в действие самодельное взрывное устройство, установленное в самокате, который стоял рядом с подъездом дома. Курбонов считается исполнителем преступления. По словам фигуранта, он действовал по заданию украинских спецслужб. Подозреваемыми по делу, возбужденному по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки, проходят еще несколько человек.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

