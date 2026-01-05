Части СВУ для убийства Кириллова привезли из Польши в виде стройматериалов

Теракт, в результате которого погибли Кириллов и Поликарпов, произошел 17 декабря 2024 года. Было приведено в действие самодельное взрывное устройство, установленное в самокате, который стоял рядом с подъездом дома. Курбонов считается исполнителем преступления. По словам фигуранта, он действовал по заданию украинских спецслужб. Подозреваемыми по делу, возбужденному по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки, проходят еще несколько человек.