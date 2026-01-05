Ричмонд
За новогодние праздники в Красноярском крае потушили более 50 пожаров

В них погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

За четыре дня нового года в крае ликвидировали 55 пожаров. Погибли два человека, еще четыре травмировались, спасти удалось четырех жителей края. Об этом рассказали в краевом МЧС. В основном пожары случались из-за неосторожного обращения с огнем, нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и короткого замыкания электропроводки.

Отметим, что за прошедшие сутки в регионе потушили 11 пожаров. На автодороге Р-255 ликвидировали возгорание тягача и пяти легковых авто, которые находились в нем. От огня пострадали еще три машины.