За новогодние праздники в Красноярском крае потушили более 50 пожаров

За четыре дня нового года в крае ликвидировали 55 пожаров. Погибли два человека, еще четыре травмировались, спасти удалось четырех жителей края. Об этом рассказали в краевом МЧС. В основном пожары случались из-за неосторожного обращения с огнем, нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и короткого замыкания электропроводки.