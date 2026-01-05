Скандал в офисе Зеленского и убийство Тархова: самые громкие дела 2025 года

Прошедший 2025 год запомнился целым рядом громких уголовных дел. На Украине началось масштабное расследование в офисе президента Владимира Зеленского, в России министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой после расследования в Курской области, а между Россией и Азербайджаном разгорелся скандал из-за массовых задержаний. «Вечерняя Москва» собрала все скандальные расследования, которые были в 2025 году.
Азербайджанская мафия и российские граждане.
Летом 2025 года между Россией и Азербайджаном разгорелся межнациональный конфликт. Все началось с обысков в ТЦ «Баку Плаза» в Екатеринбурге и задержания более 50 азербайджанцев, которые могли состоять в этнической ОПГ. Затем арестовали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына. Они были связаны с рядом скандалов с незаконными постройками. Еще задержали бизнесмена Вагифа Сулейманова, которого считают криминальным авторитетом.
В ответ азербайджанская полиция провела обыски в информагентстве «Sputnik-Азербайджан» и арестовала главного редактора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Они до сих пор находятся под стражей. Затем в Баку жестко задержала восемь россиян, их заподозрили в транзите наркотиков и кибермошенничестве. На фоне этих события Азербайджан и Россия выразили друг другу протест.
В октябре президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились и «помирились». Российский глава принес извинения за катастрофу с самолетом Azerbaijan Airlines, который разбился в декабре 2024 года в Казахстане, и пообещал выплатить родственникам жертв компенсации. А Алиев отметил плодотворность совместной работы двух стран. Несмотря на перемирие, в декабре в Екатеринбурге задержали нового главу азербайджанской диаспоры Видади Мустафаева за махинации с земельными участками.
Расследование в офисе Зеленского.
Летом 2025 года на Украине началось масштабное расследование, в котором может быть замешан президент страны Владимир Зеленский. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи, на которых глава государства обсуждает с ближайшими соратниками план хищения средств из госкомпании «Энергоатом».
10 ноября НАБУ пришло с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком Зеленского». На тот момент он уже покинул страну. Затем силовики нагрянули к министру юстиции Украины Германа Галущенко, а из страны тем временем уехали финансисты Михаил и Александр Цукерманы. 28 ноября следственные действия прошли у главы офиса президента страны Андрея Ермака, в тот же день он ушел в отставку. Все это происходило на фоне обсуждения мирного договора, предложенного США для урегулирования конфликта на Украине.
Расследование в Курской области.
Весной 2025 года в бывшей администрации Курской области прошли «чистки». В апреле 2025 года арестовали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. Их обвинили в хищении 200 миллионов рублей, выделенных на оборону региона во время наступления украинской армии. Показания против них мог дать арестованный ранее гендиректор «Корпорации развития» региона Владимир Лукин.
На фоне этого расследования в начале июня бывший министр транспорта России Роман Старовойт совершил самоубийство. Тело экс-чиновника нашли в его собственной машине в Подмосковье. Это произошло вскоре после его отставки и слухов о его замешанности в деле Смирнова. В августе задержали врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова.
Убийство генерала Москалика.
25 апреля во дворе многоэтажки в Балашихе подорвали автомобиль. В результате погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, проходивший мимо. В машине нашли самодельное взрывное устройство, его заложил некий Игнат Кузин. На допросе подозреваемый признался, что работал на украинские спецслужбы и действовал под руководством некоего куратора. В ноябре Кузина приговорили к пожизненному лишению свободы.
Убийство экс-мэра Самары Тархова.
С февраля 2025 года в Самаре расследуют убийство бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены. В качестве подозреваемой арестовали их внучку Екатерину Бельскую, которая, предположительно, после расправы над родственниками целый месяц писала сообщения с их телефонов. Так она делала вид, что бабушка и дедушка еще живы. Девушка призналась в содеянном и сдала своих соучастников — предпринимателей Светлану и Дмитрия Метревели. Оба скрываются за границей и объявлены в розыск.
Тела Тарховых так и не нашли. Зато в квартире супругов обнаружили частички их кожи и внутренних органов. Следователи пришли к выводу, что тела бывшего мэра и его жену заморозили, затем расчленили, смешали с гречкой и пропустили через мясорубку. Останки отнесли на мусорку. Оперативники месяц искали на помойке пакеты с перемолотыми телами, но безрезультатно. На момент публикации материала расследование еще не завершилось.
Журналисты.
Летом 2025 года под следствие попали несколько журналистов. 5 июня задержали главу свердловской редакции информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова. Его обвинили в даче взяток силовикам за информацию, один из бывших полицейских дал против него показания. Сам журналист не признал вину. 22 июля в Москве арестовали главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и старшего продюсера Татьяну Лукьянову, их тоже обвинили в даче взятки оперативникам. Оба признали вину.
Карапетян против Пашиняна.
Летом в Армении возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна, у которого был конфликт с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Предприниматель заступался за Армянскую апостольскую церковь, которую Пашинян хотел реформировать из-за критики властей. В ответ премьер-министр называл Карапетяна «негодяем».
17 июня в доме Карапетяна прошли обыски, после чего особняк окружила толпа сторонников бизнесмена. Силовики не могли снова попасть в дом, чтобы задержать предпринимателя. В итоге он сам вышел и сдался. Карапетяна арестовали и обвинили в призыве к захвату власти. Так как бизнесмен имеет российское гражданство, в МИД РФ обещали следить за ситуацией. Российские чиновники активно поддерживали Карапетяна, из-за чего Армения выдала Москве ноту протеста.
«Чистки» среди судей.
В российской судебной начались перестановки после смерти 22 июля председателя Верховного суда (ВС) РФ Ирины Подносовой. Новым главой ВС избрали бывшего генпрокурора России Игоря Краснова. А генпрокурором РФ назначили Александра Гуцана, который ранее был полномочным представителем президента страны в Северо-Западном федеральном округе.
В сентябре Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей Виктору Момотову. У него хотели изъять более 100 объектов недвижимости, добытых коррупционным путем. В ноябре Момотова отправили в отставку, а его место занял экс-председатель Мосгорсуда Михаил Птицын.
Затем глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин обвинил во взятках судью Арбитражного суда Воронежской области Светлану Мальцеву и намеревался возбудить уголовные дела в отношении еще шестерых судей. В декабре Высшая квалификационная коллегия дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности еще пятерых судей, на этот раз из Ростова-на-Дону.