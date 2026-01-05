Скандал в офисе Зеленского и убийство Тархова: самые громкие дела 2025 года

10 ноября НАБУ пришло с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком Зеленского». На тот момент он уже покинул страну. Затем силовики нагрянули к министру юстиции Украины Германа Галущенко, а из страны тем временем уехали финансисты Михаил и Александр Цукерманы. 28 ноября следственные действия прошли у главы офиса президента страны Андрея Ермака, в тот же день он ушел в отставку. Все это происходило на фоне обсуждения мирного договора, предложенного США для урегулирования конфликта на Украине.