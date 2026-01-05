Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандал в офисе Зеленского и убийство Тархова: самые громкие дела 2025 года

Прошедший 2025 год запомнился целым рядом громких уголовных дел. На Украине началось масштабное расследование в офисе президента Владимира Зеленского, в России министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой после расследования в Курской области, а между Россией и Азербайджаном разгорелся скандал из-за массовых задержаний. «Вечерняя Москва» собрала все скандальные расследования, которые были в 2025 году.

Прошедший 2025 год запомнился целым рядом громких уголовных дел. На Украине началось масштабное расследование в офисе президента Владимира Зеленского, в России министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой после расследования в Курской области, а между Россией и Азербайджаном разгорелся скандал из-за массовых задержаний. «Вечерняя Москва» собрала все скандальные расследования, которые были в 2025 году.

Азербайджанская мафия и российские граждане.

Летом 2025 года между Россией и Азербайджаном разгорелся межнациональный конфликт. Все началось с обысков в ТЦ «Баку Плаза» в Екатеринбурге и задержания более 50 азербайджанцев, которые могли состоять в этнической ОПГ. Затем арестовали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына. Они были связаны с рядом скандалов с незаконными постройками. Еще задержали бизнесмена Вагифа Сулейманова, которого считают криминальным авторитетом.

В ответ азербайджанская полиция провела обыски в информагентстве «Sputnik-Азербайджан» и арестовала главного редактора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Они до сих пор находятся под стражей. Затем в Баку жестко задержала восемь россиян, их заподозрили в транзите наркотиков и кибермошенничестве. На фоне этих события Азербайджан и Россия выразили друг другу протест.

В октябре президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились и «помирились». Российский глава принес извинения за катастрофу с самолетом Azerbaijan Airlines, который разбился в декабре 2024 года в Казахстане, и пообещал выплатить родственникам жертв компенсации. А Алиев отметил плодотворность совместной работы двух стран. Несмотря на перемирие, в декабре в Екатеринбурге задержали нового главу азербайджанской диаспоры Видади Мустафаева за махинации с земельными участками.

Расследование в офисе Зеленского.

Летом 2025 года на Украине началось масштабное расследование, в котором может быть замешан президент страны Владимир Зеленский. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи, на которых глава государства обсуждает с ближайшими соратниками план хищения средств из госкомпании «Энергоатом».

10 ноября НАБУ пришло с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком Зеленского». На тот момент он уже покинул страну. Затем силовики нагрянули к министру юстиции Украины Германа Галущенко, а из страны тем временем уехали финансисты Михаил и Александр Цукерманы. 28 ноября следственные действия прошли у главы офиса президента страны Андрея Ермака, в тот же день он ушел в отставку. Все это происходило на фоне обсуждения мирного договора, предложенного США для урегулирования конфликта на Украине.

Расследование в Курской области.

Весной 2025 года в бывшей администрации Курской области прошли «чистки». В апреле 2025 года арестовали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. Их обвинили в хищении 200 миллионов рублей, выделенных на оборону региона во время наступления украинской армии. Показания против них мог дать арестованный ранее гендиректор «Корпорации развития» региона Владимир Лукин.

На фоне этого расследования в начале июня бывший министр транспорта России Роман Старовойт совершил самоубийство. Тело экс-чиновника нашли в его собственной машине в Подмосковье. Это произошло вскоре после его отставки и слухов о его замешанности в деле Смирнова. В августе задержали врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова.

Убийство генерала Москалика.

25 апреля во дворе многоэтажки в Балашихе подорвали автомобиль. В результате погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, проходивший мимо. В машине нашли самодельное взрывное устройство, его заложил некий Игнат Кузин. На допросе подозреваемый признался, что работал на украинские спецслужбы и действовал под руководством некоего куратора. В ноябре Кузина приговорили к пожизненному лишению свободы.

Убийство экс-мэра Самары Тархова.

С февраля 2025 года в Самаре расследуют убийство бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены. В качестве подозреваемой арестовали их внучку Екатерину Бельскую, которая, предположительно, после расправы над родственниками целый месяц писала сообщения с их телефонов. Так она делала вид, что бабушка и дедушка еще живы. Девушка призналась в содеянном и сдала своих соучастников — предпринимателей Светлану и Дмитрия Метревели. Оба скрываются за границей и объявлены в розыск.

Тела Тарховых так и не нашли. Зато в квартире супругов обнаружили частички их кожи и внутренних органов. Следователи пришли к выводу, что тела бывшего мэра и его жену заморозили, затем расчленили, смешали с гречкой и пропустили через мясорубку. Останки отнесли на мусорку. Оперативники месяц искали на помойке пакеты с перемолотыми телами, но безрезультатно. На момент публикации материала расследование еще не завершилось.

Журналисты.

Летом 2025 года под следствие попали несколько журналистов. 5 июня задержали главу свердловской редакции информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова. Его обвинили в даче взяток силовикам за информацию, один из бывших полицейских дал против него показания. Сам журналист не признал вину. 22 июля в Москве арестовали главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и старшего продюсера Татьяну Лукьянову, их тоже обвинили в даче взятки оперативникам. Оба признали вину.

Карапетян против Пашиняна.

Летом в Армении возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна, у которого был конфликт с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Предприниматель заступался за Армянскую апостольскую церковь, которую Пашинян хотел реформировать из-за критики властей. В ответ премьер-министр называл Карапетяна «негодяем».

17 июня в доме Карапетяна прошли обыски, после чего особняк окружила толпа сторонников бизнесмена. Силовики не могли снова попасть в дом, чтобы задержать предпринимателя. В итоге он сам вышел и сдался. Карапетяна арестовали и обвинили в призыве к захвату власти. Так как бизнесмен имеет российское гражданство, в МИД РФ обещали следить за ситуацией. Российские чиновники активно поддерживали Карапетяна, из-за чего Армения выдала Москве ноту протеста.

«Чистки» среди судей.

В российской судебной начались перестановки после смерти 22 июля председателя Верховного суда (ВС) РФ Ирины Подносовой. Новым главой ВС избрали бывшего генпрокурора России Игоря Краснова. А генпрокурором РФ назначили Александра Гуцана, который ранее был полномочным представителем президента страны в Северо-Западном федеральном округе.

В сентябре Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей Виктору Момотову. У него хотели изъять более 100 объектов недвижимости, добытых коррупционным путем. В ноябре Момотова отправили в отставку, а его место занял экс-председатель Мосгорсуда Михаил Птицын.

Затем глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин обвинил во взятках судью Арбитражного суда Воронежской области Светлану Мальцеву и намеревался возбудить уголовные дела в отношении еще шестерых судей. В декабре Высшая квалификационная коллегия дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности еще пятерых судей, на этот раз из Ростова-на-Дону.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше