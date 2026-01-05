Чёрные ручьи Бойсуна: соцсети обсуждают возможное нефтяное загрязнение в Узбекистане

Именно это месторождение ранее уже не раз оказывалось в центре внимания из-за прорывов газа, а также одной из крупнейших техногенных аварий в истории страны. Теперь к газовым инцидентам, судя по всему, добавилась ещё и нефтяная утечка.
Местные жители утверждают, что нефть не просто выходит на поверхность, но и дальше растекается по воде, попадая в русла ручьёв и арыков. Такая ситуация может иметь серьёзные последствия для окружающей среды — загрязнение почвы, воды и угрозу для экосистемы в целом.
Пока что ответственные ведомства никак не прокомментировали происходящее. Между тем ситуация требует не слухов и догадок, а официальной оценки, экологического обследования и чётких объяснений — что именно происходит, насколько это опасно и какие меры будут приняты.
Молчание в подобных случаях обычно только усиливает тревогу. Сейчас как никогда важно, чтобы профильные структуры вышли с публичной позицией и оперативными решениями, пока локальная проблема не превратилась в масштабную экологическую проблему.