Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чёрные ручьи Бойсуна: соцсети обсуждают возможное нефтяное загрязнение в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 5 января). Похоже, в стране появилась новая экологическая проблема. Накануне социальные сети заполонили кадры, на которых видно, как нефть просачивается сквозь грунт. По сообщениям очевидцев, это происходит в Бойсунском районе Сурхандарьинской области, в районе газового месторождения «М-25».

Источник: Vaib.Uz

Именно это месторождение ранее уже не раз оказывалось в центре внимания из-за прорывов газа, а также одной из крупнейших техногенных аварий в истории страны. Теперь к газовым инцидентам, судя по всему, добавилась ещё и нефтяная утечка.

Местные жители утверждают, что нефть не просто выходит на поверхность, но и дальше растекается по воде, попадая в русла ручьёв и арыков. Такая ситуация может иметь серьёзные последствия для окружающей среды — загрязнение почвы, воды и угрозу для экосистемы в целом.

Пока что ответственные ведомства никак не прокомментировали происходящее. Между тем ситуация требует не слухов и догадок, а официальной оценки, экологического обследования и чётких объяснений — что именно происходит, насколько это опасно и какие меры будут приняты.

Молчание в подобных случаях обычно только усиливает тревогу. Сейчас как никогда важно, чтобы профильные структуры вышли с публичной позицией и оперативными решениями, пока локальная проблема не превратилась в масштабную экологическую проблему.