На юге Узбекистана произошел выход нефтесодержащей жидкости

В последние два года минэнерго регулярно сообщало о выбросах сероводорода на месторождении. В частности, 2 сентября 2024 года в результате ЧП четыре человека погибли, еще 11 пострадали. К ликвидации аварий были привлечены зарубежные специалисты, в том числе из России.