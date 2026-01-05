На юге Узбекистана произошел выход нефтесодержащей жидкости

ТАШКЕНТ, 5 янв — РИА Новости. Выход нефтесодержащей жидкости произошел на месторождении углеводородов «25 лет независимости» в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана — одном из крупнейших в стране, ведутся работы по устранению последствий, сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики страны.
«На территории месторождения “М-25” в Бойсунском районе был зафиксирован выход на поверхность нефтесодержащей жидкости (нефтяной жидкости)», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минэнерго.
По данным ведомства, в настоящее время ситуация находится под постоянным мониторингом, выход нефтяной жидкости локализован. Собранная нефтяная жидкость вывозится на специальную площадку с двумя изолированными шламовыми бассейнами объемом по 5 тысяч кубометров.
«Проводятся аналитические исследования проб нефтяной жидкости. По их результатам будут изучены возможности переработки, геологические исследования продолжаются», — добавили в пресс-службе.
В последние два года минэнерго регулярно сообщало о выбросах сероводорода на месторождении. В частности, 2 сентября 2024 года в результате ЧП четыре человека погибли, еще 11 пострадали. К ликвидации аварий были привлечены зарубежные специалисты, в том числе из России.
Освоение месторождения «25 лет Независимости» с оцененными запасами около 150 миллиардов кубометров природного газа на условиях соглашения о разделе продукции осуществляет ИП «Surhan Gas Chemical Operating Company», единый инвестор по СРП — Suhran Investments Limited (Гонконг). Бенефициары инвестора — российский бизнесмен Андрей Филатов, узбекистанский предприниматель Бахтиёр Фазылов и АО «Узбекнефтегаз». Проект предусматривает также строительство газоперерабатывающего комплекса.