Суд возобновит дело о создании террористического сообщества в колонии в Дагестане

Согласно материалам дела, подсудимые, уже отбывая наказание, вступили в террористическое сообщество, созданное внутри исправительного учреждения. Все они подчинялись внутренним нормам сообщества, выполняли функциональные обязанности по его обеспечению и распространяли экстремистскую идеологию. В зависимости от роли каждого, суд первой инстанции признал их виновными по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности (ч. 2 и ч. 1 ст. 205.4, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).