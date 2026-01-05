Суд возобновит дело о создании террористического сообщества в колонии в Дагестане

Рассмотрение жалоб на приговоры Арбахану Ахмедову*, Руслану Ибрагимову*, Алисултану Алиеву* и Султану Гашимову* началось 23 сентября. Однако намеченное на 29 декабря заседание не состоялось по техническим причинам. Следующее заседание апелляционной инстанции назначено на середину января.
Согласно материалам дела, подсудимые, уже отбывая наказание, вступили в террористическое сообщество, созданное внутри исправительного учреждения. Все они подчинялись внутренним нормам сообщества, выполняли функциональные обязанности по его обеспечению и распространяли экстремистскую идеологию. В зависимости от роли каждого, суд первой инстанции признал их виновными по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности (ч. 2 и ч. 1 ст. 205.4, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).
Следствие и суд установили, что Ахмедов* и Ибрагимов* играли руководящие роли. Ахмедов* с марта 2020 года возглавлял сообщество, разрабатывал планы его деятельности и проводил идеологическую подготовку участников. Ибрагимов*, в свою очередь, склонял других осуждённых к вступлению в сообщество и проводил занятия по изучению радикальной идеологии.
В октябре 2024 года Южный окружной военный суд назначил наказания: Арбакхан Ахмедов* получил 20 лет лишения свободы, Руслан Ибрагимов* — 10 лет, а Султан Гашимов* и Алисултан Алиев* — 7 и 7,5 лет соответственно. Для Алиева* этот срок назначен по совокупности с предыдущим приговором. Теперь законность этого решения предстоит оценить апелляционному суду.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.