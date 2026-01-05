Полиция Латвии заявила о повреждении кабеля в Балтийском море

«Начато расследование обстоятельств произошедшего. Вечером 4 января полиция в сотрудничестве с береговой охраной, а также другими службами внутренних дел поднялись на борт судна, находящегося в настоящее время в порту Лиепаи, и поддерживают связь с экипажем», — говорится в сообщении в соцсети Х.