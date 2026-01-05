Инцидент на месторождении «М-25»: как власти объяснили выброс нефти

Vaib.uz (Узбекистан. 5 января). Мы уже писали о том, что в социальных сетях появилось множество видео с выходом нефти на поверхность в Сурхандарьинской области в районе газового месторождения «М-25». Кадры, на которых тёмная жидкость просачивается из грунта и попадает в русла каналов, вызвали серьёзную обеспокоенность у пользователей.