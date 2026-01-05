Инцидент на месторождении «М-25»: как власти объяснили выброс нефти

Сегодня Министерство энергетики Узбекистана официально прокомментировало эту информацию, подтвердив факт произошедшего.
По данным ведомства, в последние дни декабря 2025 года на территории месторождения «М-25» в Бойсунском районе был зафиксирован выход на поверхность жидкости, содержащей нефть. В целях предотвращения её дальнейшего распространения вокруг участка, а также вдоль русла ручья, были оперативно сооружены дополнительные защитные отстойники.
Собранная нефтяная жидкость в настоящее время в непрерывном режиме вывозится на специальную площадку. Там оборудованы два изолированных шламовых бассейна объёмом по 5 000 кубических метров каждый, что позволяет безопасно хранить нефтесодержащую жидкость и в дальнейшем рассмотреть варианты её эффективного использования.
В министерстве подчеркнули, что все работы проводятся с полным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности.
Параллельно ведутся лабораторные исследования образцов нефтяной жидкости. По их итогам будет изучена возможность переработки, при этом геологические исследования на месте продолжаются.
На данный момент ситуация находится под постоянным мониторингом, выход нефтяной жидкости взят под контроль. Также сообщается, что продолжаются работы по очистке канала, куда нефть попала в первые дни инцидента.