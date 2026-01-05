В СК заявили, что подтверждения побега Усольцевых за границу нет

«Всех очень интересовала возможность выезда Усольцевых за границу, то есть возможность побега. Но эта версия не нашла своего подтверждения. Семья была выездная, запрета у них на выезд за границу не было. Дома у них мы нашли просроченные заграничные паспорта, в которых стоят штампы, говорящие о том, что люди систематически выезжали за пределы Российской Федерации. С заявлениями о получении новых паспортов они не обращались. Также нами обнаружены паспорта граждан РФ. В принципе, семья, если бы хотела уехать куда-то за границу, то могла спокойно это сделать. Родственники говорят о том, что предпосылок к тому, чтобы собраться им и уехать, никого не предупредив, не было», — отметила Сырымбетова.