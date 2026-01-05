В СК заявили, что подтверждения побега Усольцевых за границу нет

В рамках расследования дела о пропаже семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края не найдено подтверждений версии о их побеге за границу. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального главка ведомства Яна Сырымбетова.
«Всех очень интересовала возможность выезда Усольцевых за границу, то есть возможность побега. Но эта версия не нашла своего подтверждения. Семья была выездная, запрета у них на выезд за границу не было. Дома у них мы нашли просроченные заграничные паспорта, в которых стоят штампы, говорящие о том, что люди систематически выезжали за пределы Российской Федерации. С заявлениями о получении новых паспортов они не обращались. Также нами обнаружены паспорта граждан РФ. В принципе, семья, если бы хотела уехать куда-то за границу, то могла спокойно это сделать. Родственники говорят о том, что предпосылок к тому, чтобы собраться им и уехать, никого не предупредив, не было», — отметила Сырымбетова.
Ранее в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии корреспонденту krsk.aif.ru рассказали, что версия с побегом Усольцевых за границу исключена. Тогда также сообщалось о просроченных загранпаспортах семьи.
Основная версия пропажи Ирины, Сергея и их пятилетней дочери Арины — несчастный случай. Но при этом отрабатывается и возможное убийство семьи. Об этом ранее заявлял руководитель регионального главка.
Напомним, Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время туристического похода в районе поселка Кутурчин Партизанского района. Сначала сообщалось, что они шли к горе Буратинка. Но сейчас рассматривается версия с другим их маршрутом.
Масштабные поиски с участием более 1,5 тыс. человек продолжались до 12 октября, но результатов не принесли. Сейчас Усольцевых ищут группы профессионалов в те дни, когда позволяет погода. В них входят полицейские, спасатели, сотрудники Следкома.
Уголовное дело по факту пропажи семьи возбуждено по статье «Убийство». Им занимается отдел по особо важным делам регионального главка СК.
При этом сын Ирины Усольцевой Данил Баталов заявил, что семья действительно могла сбежать.