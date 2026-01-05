В Амурском заливе у Тавричанки автомобиль рыбаков провалился под лёд

Рыбаки в первые дни января 2026 года облюбовали район острова Коврижки рядом с Тавричанкой. На лёд выехало сразу несколько транспортных средств. В результате местами пошли трещины, одна из машин провалилась в воду. К счастью, человеческих жертв пока не было. Власти ещё раз напоминают, что выезд на ледовую гладь запрещен в течение зимнего сезона постоянно.
На фото с места события видно, что авто частично ушел под воду. Теперь машину придется спасать. Треснувший из-за большого количества транспортных средств лёд, сейчас представляет серьезную опасность для рыбаков.
«Трещина конкретная, чуть сам не уехал», — пишет один из любителей подледной рыбалки в социальных сетях.
«Не ведитесь на толщину, лед в акватории остается непрочным», — соглашается с ним другой пользователь.
Представители администрации Владивостока, спасатели ГИМС МЧС и полиция накануне провела рейд в районе Седанки. В ходе мероприятия людям напомнили о правилах безопасности.
«Во Владивостоке продолжает действовать запрет на выход на лёд в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива. Выезд на лед запрещен на постоянной основе», — сообщает пресс-служба администрации города.
За нарушение запрета и выход на неокрепший лед пешком можно получить административный штраф до 2 тысяч рублей. За выезд на поверхность акватории на машине заплатить придется в два раза больше. Но любителей зимней рыбалки такие санкции не останавливают.