В Амурском заливе у Тавричанки автомобиль рыбаков провалился под лёд

Рыбаки в первые дни января 2026 года облюбовали район острова Коврижки рядом с Тавричанкой. На лёд выехало сразу несколько транспортных средств. В результате местами пошли трещины, одна из машин провалилась в воду. К счастью, человеческих жертв пока не было. Власти ещё раз напоминают, что выезд на ледовую гладь запрещен в течение зимнего сезона постоянно.