«Ушел починить телефон»: 14-летний подросток пропал перед новогодними праздниками в Алматы

В соцсетях по всему Казахстану размещают информацию о пропавшем подростке из Алматы. Судя по ориентировкам, в Алматы пропал 14-летний Тигран Шибаев 2011 года рождения. Он вышел из дома еще 30 декабря, но так и не вернулся.
В Сети также публикуют обращение мамы мальчика, которая рассказала, что в тот день ее сын вышел из дома на улице Есенова и направился в сторону ЦУМ. По ее словам, Тигран собирался починить телефон, но обратно так и не вернулся.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там сообщили, что по факту исчезновения несовершеннолетнего жителя города управлением полиции Жетысуского района возбуждено розыскное дело.
Для координации поисковых мероприятий создана специальная следственно-оперативная группа. К работе привлечены сотрудники подразделений полиции и волонтерские организации. Ранее подросток неоднократно уходил из дома.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его установление и возвращение домой. Полиция призвала граждан при наличии любой информации, способной помочь в поисках, незамедлительно сообщить на пульт «102».