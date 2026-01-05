Опасные праздники в Алматы: кто пострадал от салютов и петард

На пресс-конференции Региональной службы коммуникаций города специалист также рассказал, что всего поступило 11 158 звонков, из которых выполнено 10 059 вызовов.
Традиционно наименьшая нагрузка пришлась на новогоднюю ночь — около 1 900 вызовов, что на 600 меньше среднесуточного показателя.
Особое внимание медики уделяли травмам, связанным с пиротехникой.
В этом году зафиксировано 20 таких случаев, включая 11 детей, самому младшему — 4 года.
Десять пострадавших были госпитализированы, семеро обратились за помощью самостоятельно, трое отказались от госпитализации из-за незначительных травм.
19 декабря 2025 года Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана обращалось к гражданам с важным предупреждением по использованию пиротехнических изделий.