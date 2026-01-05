В Новосибирске мужчина разбил два авто после Нового года

— 1 января в полицию поступило 2 заявления от граждан о порче имущества и неадекватном поведении. Сотрудники полиции прибыли на место, гражданин был доставлен в отдел и опрошен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.