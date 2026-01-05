Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске мужчина разбил два авто после Нового года

Ему грозит уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске дебошир разбил два авто и пугал жителей надекватным поведением на Затулинке. ЧП произошло днем 1 января в одном из дворов на улице Зорге.

— Данный человек вел себя неадекватно, бил стекла машин и хулиганил. Ищем свидетелей с двух домов, если есть еще пострадавшие — просьба откликнуться, — сообщили подписчики телеграм-канала «Затулинка Новосибирск Кировский».

В полиции прокомментировали информацию:

— 1 января в полицию поступило 2 заявления от граждан о порче имущества и неадекватном поведении. Сотрудники полиции прибыли на место, гражданин был доставлен в отдел и опрошен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.