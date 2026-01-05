Ричмонд
В Узбекистане перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека

В Узбекистане два человека погибли в ДТП с автобусом.

ТАШКЕНТ, 5 янв — РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в Навоийской области в Узбекистане, два человека погибли, девять госпитализированы, сообщает пресс-служба областного УВД.

По данным пресс-службы, 5 января в 7.40 (5.40 мск) на участке 167-го — 168-го километров автодороги A-379 Навои — Учкудук на территории Томдинского района Навоийской области водитель пассажирского автобуса Zhong Tong Bus, перевозившего 47 пассажиров по маршруту Зарафшан — Навои, потерял управление, автобус занесло на обочину и он опрокинулся.

«В результате происшествия два пассажира скончались на месте от полученных телесных повреждений. Девять человек, получивших травмы различной степени тяжести, были госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале УВД Навоийской области.