В Узбекистане перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека

ТАШКЕНТ, 5 янв — РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в Навоийской области в Узбекистане, два человека погибли, девять госпитализированы, сообщает пресс-служба областного УВД.
По данным пресс-службы, 5 января в 7.40 (5.40 мск) на участке 167-го — 168-го километров автодороги A-379 Навои — Учкудук на территории Томдинского района Навоийской области водитель пассажирского автобуса Zhong Tong Bus, перевозившего 47 пассажиров по маршруту Зарафшан — Навои, потерял управление, автобус занесло на обочину и он опрокинулся.
«В результате происшествия два пассажира скончались на месте от полученных телесных повреждений. Девять человек, получивших травмы различной степени тяжести, были госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале УВД Навоийской области.