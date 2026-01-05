Ричмонд
Сотрудники ФСБ нашли у челябинца самодельное взрывное устройство

19-летнего молодого человека арестовали и отправили в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 января, Центральный суд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца 19-летнего безработного южноуральца за хранение взрывчатых веществ. По данным источника КП-Челябинск, его накануне задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области.

У молодого человека дома обнаружили компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. По данным источника, преступление будет квалифицировано по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на совершение теракта). Расследование продолжается, ответственность за преступления такой направленности — вплоть до пожизненного лишения свободы.