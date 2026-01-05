Сотрудники ФСБ нашли у челябинца самодельное взрывное устройство

У молодого человека дома обнаружили компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. По данным источника, преступление будет квалифицировано по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на совершение теракта). Расследование продолжается, ответственность за преступления такой направленности — вплоть до пожизненного лишения свободы.