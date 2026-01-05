Мужчина, погибший в ДТП под Омском, впал в кому после катания на тюбинге

ДТП произошло в Любинском районе Омской области вечером 4 января. Водитель грузового «Мерседес» совершил разворот на перекрестке в районе 591 километра трассы Тюмень-Омск. При этом он не пропустил скорую, которая ехала на красный сигнал светофора с включенными мигалками. В результате столкновения пострадали два фельдшера-женщины и водитель скорой. Мужчина, который находился в скорой в состоянии комы погиб на месте ДТП. Его транспортировали в Омск из поселка Красный Яр.