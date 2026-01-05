Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина, погибший в ДТП под Омском, впал в кому после катания на тюбинге

Погибший в ДТП со скорой в Омской области впал в кому после катания на тюбинге.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 5 янв — РИА Новости. Мужчина, погибший в машине скорой помощи на трассе Тюмень-Омск, впал в кому после травм, полученных при катании на тюбинге на берегу Иртыша, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

ДТП произошло в Любинском районе Омской области вечером 4 января. Водитель грузового «Мерседес» совершил разворот на перекрестке в районе 591 километра трассы Тюмень-Омск. При этом он не пропустил скорую, которая ехала на красный сигнал светофора с включенными мигалками. В результате столкновения пострадали два фельдшера-женщины и водитель скорой. Мужчина, который находился в скорой в состоянии комы погиб на месте ДТП. Его транспортировали в Омск из поселка Красный Яр.

«Предварительно стало известно, что мужчина, находящийся в коме в карете скорой помощи, катался на тюбинге со склона реки Иртыш в несанкционированном для этого месте. При спуске он получил травмы, в связи с чем была вызвана медицинская помощь и он оказался в карете скорой помощи. Медики и водитель скорой получили тяжкий вред здоровью», — сообщили РИА новости в областной прокуратуре.

СУСК по Омской области выясняются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».