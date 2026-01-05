Уголовное дело о драке с полицейскими на железной дороге возбудили в Приморье

Неосторожного пешехода заметили полицейские, патрулировавшие участок железной дороги. Нарушителю сделали замечание и предупредили о возможных последствиях противоправного поведения, в первую очередь о возможных тяжёлых травмах. Мужчина отреагировал на замечания агрессивно, отказался соблюдать порядок и применил к полицейским насилие.
В отношении агрессивного гражданина 1982 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Оно находится в производстве Приморского отдела Восточного межрегионального управления Следственного комитета РФ на транспорте. Буйному приморцу грозит до трёх лет лишения свободы.
Отметим, что в наступившем году в производство Восточного МСУТ СК РФ уде поступило уголовное дело о гибели пешеходов на железной дороге. В ночь с 4 на 5 января в Иркутской области на перегоне Усолье-Сибирское — Мальта под грузовой состав попала компания из трёх человек — мужчина и двое детей, никто не выжил. Машинист пытался предотвратить трагедию, прибегнув к экстренному торможению, но избежать наезда не удалось — пешеходы появились слишком неожиданно.
Транспортные следователи напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности. Переходить пути необходимо только в предназначенных для этого местах, достоверно убедившись в отсутствии приближающегося поезда и наличии разрешающего сигнала светофора.