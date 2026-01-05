Уголовное дело о драке с полицейскими на железной дороге возбудили в Приморье

Отметим, что в наступившем году в производство Восточного МСУТ СК РФ уде поступило уголовное дело о гибели пешеходов на железной дороге. В ночь с 4 на 5 января в Иркутской области на перегоне Усолье-Сибирское — Мальта под грузовой состав попала компания из трёх человек — мужчина и двое детей, никто не выжил. Машинист пытался предотвратить трагедию, прибегнув к экстренному торможению, но избежать наезда не удалось — пешеходы появились слишком неожиданно.