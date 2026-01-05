Ричмонд
В Молдове мужчина стрелял по машине, где находились его жена с сожителем: Его не остановило, что с женщиной был ребёнок

Предварительной причиной инцидента правоохранительные органы называют семейный конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошёл вечером 4 января.

На автодороге между селом Томай и Чадыр-Лунгой мужчина открыл огонь по автомобилю, где находились его жена, с которой он находится в процессе развода, её ребёнок и сожитель.

По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого и изъяли оружие.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной инцидента правоохранительные органы называют семейный конфликт. Обстоятельства случившегося уточняются.

