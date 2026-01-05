За 4 праздничных дня от управления отстранены 156 водителей в Иркутской области

Также за этот период выявлены 127 водителей, не имеющих водительского удостоверения. ГИБДД напоминает, что управление автомобилем в нетрезвом виде влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа в 45 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения виновнику грозит уже уголовная ответственность.