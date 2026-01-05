В Омской области на «трассе смерти» погиб пациент скорой помощи

В Омской области 4 января в районе 591-го километра трассы Тюмень-Омск произошла авария. В ней погиб пожилой пациент скорой помощи.
Как уточнила пресс-служба омского СУ СКР, столкнулись грузовик и машина медиков. 59-летний водитель грузовой машины в районе 591 километра дороги Тюмень-Омск при развороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество для движения скорой помощи. Та ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым спецсигналом.
В результате погиб пожилой пациент, он находился в коме в машине скорой помощи. Авто следовало в Омск из поселка Красный Яр в Любинском районе. Водитель машины медпомощи и фельдшеры с различными травмами госпитализированы.
Далее СУ СКР по данному факту проводит доследственную проверку.
«В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела (ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — уточнила пресс-служба ведомства.
