В Омской области на «трассе смерти» погиб пациент скорой помощи

Как уточнила пресс-служба омского СУ СКР, столкнулись грузовик и машина медиков. 59-летний водитель грузовой машины в районе 591 километра дороги Тюмень-Омск при развороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество для движения скорой помощи. Та ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым спецсигналом.