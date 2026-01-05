Ричмонд
ВСУ потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, за сутки ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красный Лиман, Ильичевка, Александровка, Дробышево в ДНР, Купянск-Узловой, Благодатовка и Староверовка в Харьковской области.

«Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.