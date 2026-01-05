Суды в России за 2025 год вынесли рекордное число пожизненных приговоров

В 2023 году в УК были внесены поправки, предполагающие пожизненное за госизмену, — их разработали после убийства в Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Осужденная за его убийство Дарья Трепова получила 27 лет колонии — этот приговор стал самым строгим из когда-либо вынесенных женщинам в России.