В Беларуси милиция задержала сотрудников фирмы за аферу на два миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства внутренних дел.
Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области были обнаружены факты самовольной добычи полезных ископаемых. Удалось установить, что 48-летний руководитель частной организации вместе с 39-летним заместителем и 64-летним главным агрономом предприятия организовали незаконную добычу песка на землях сельхозназначения.
В МВД отметили, что вывозом занималась фирма, которая специализируется на доставке материалов к строящимся объектам в Минске. И обратили внимание, что должностные лица самовольно добыли более 11 000 тонн полезных ископаемых.
«За полгода преступной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело за нарушение правил охраны недр. Фигурантов задержали, на их имущество был наложен арест.
