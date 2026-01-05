Ричмонд
В Беларуси милиция задержала сотрудников фирмы за аферу на два миллиона

МВД Беларуси заявило о задержании трех сотрудников фирмы из-за аферы на два миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси милиция задержала сотрудников фирмы за аферу на два миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства внутренних дел.

Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области были обнаружены факты самовольной добычи полезных ископаемых. Удалось установить, что 48-летний руководитель частной организации вместе с 39-летним заместителем и 64-летним главным агрономом предприятия организовали незаконную добычу песка на землях сельхозназначения.

В МВД отметили, что вывозом занималась фирма, которая специализируется на доставке материалов к строящимся объектам в Минске. И обратили внимание, что должностные лица самовольно добыли более 11 000 тонн полезных ископаемых.

«За полгода преступной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело за нарушение правил охраны недр. Фигурантов задержали, на их имущество был наложен арест.

Тем временем в Минске суд ждет семиклассника из-за трехлитровой банки и 6,4 рубля.

Ранее мы писали, что муж и жена из частной фирмы рассказали, что директор завода в Березе 80 раз получал взятки.

