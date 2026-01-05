Уничтожение блиндажа ВСУ под Купянском попало на видео

Ранее расчёт подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожил два украинских беспилотника в Херсонской области, применив воздушные тараны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
