Уничтожение блиндажа ВСУ под Купянском попало на видео

Российские операторы беспилотников ликвидировали блиндаж с военнослужащими ВСУ недалеко от Купянска, сообщает SHOT. Уточняется, что дрон обнаружил пытавшегося скрыться украинского военного, которого уничтожили на месте, а неподалёку от него был найден и разгромлен укреплённый бункер противника.

Ранее расчёт подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожил два украинских беспилотника в Херсонской области, применив воздушные тараны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

