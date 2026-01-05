Свыше 30 вагонов поезда сошли с рельсов в Амурской области

«На перегоне Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В сходе 35 вагонов», — указано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологической безопасности также не возникло. Однако была повреждена железнодорожная инфраструктура, и движение на данном участке временно приостановлено.
В Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) 28 декабря сообщили, что в Ростове-на-Дону после схода локомотива грузового поезда задержаны порядка 20 поездов дальнего следования, пострадавших нет.