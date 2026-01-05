Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 30 вагонов поезда сошли с рельсов в Амурской области

В Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельс. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС России по региону.

Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

«На перегоне Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В сходе 35 вагонов», — указано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологической безопасности также не возникло. Однако была повреждена железнодорожная инфраструктура, и движение на данном участке временно приостановлено.

В Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) 28 декабря сообщили, что в Ростове-на-Дону после схода локомотива грузового поезда задержаны порядка 20 поездов дальнего следования, пострадавших нет.