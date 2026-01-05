На Башкирию снова надвигается снегопад, метель и сильный ветер

Сегодня, 5 января, в Башкирии после небольшого перерыва вновь ожидается снегопад и метель. По данным метеорологов местами порывы ветра вечером и ночью будут достигать 20 метров в секунду.
Согласно прогнозу погоды, сегодня, 5 января, ожидается снег, в южных районах Башкирии снежный накат, гололедица, снежные заносы. На отдельных участках дорог ночью и завтра утром ожидается туман и ухудшение видимости до 500−1000 метров.
Температура воздуха ночью опустится до −6, −11°С, днем потеплеет до −2, −7°С.
— Просим не выезжать на дороги без крайней необходимости. Пожалуйста, обеспечьте безопасность себя и других участников дорожного движения, оставаясь дома до улучшения погодных условий, — предупредили жителей Башкирии в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Напомним, накануне поздним вечером, 4 января, всю Башкирию накрыла снежная буря. С ее последствиями сейчас разбираются коммунальные службы региона.
