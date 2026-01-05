В пригороде Парижа два человека пострадали при нападении в электричке

Это не первое нападение на пассажиров французского общественного транспорта. Радиостанция ici сообщала 30 декабря 2025 года, что неизвестный с молотком напал на двух человек в метро Парижа. Он нанес ранения двум пассажирам, требуя отдать ему все, что у них было. После этого мужчина попытался напасть на полицейских, но был ими задержан.