В Таиланде в первые дни нового года в ДТП пострадали 27 россиян

Как информировало Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, более 240 человек погибли в результате ДТП по всему королевству в период новогодних каникул с 30 декабря по 5 января. Среди жертв есть один россиянин, который 1 января попал в ДТП с мотоциклом в Паттайе. Основными причинами всех аварий стали превышение скорости и агрессивная езда — порядка двух третей всех инцидентов. Около 70% всех аварий произошли с участием мотоциклов.