В Казани двух детей госпитализировали, отравившись газом в квартире

Выяснилось, что газовый водонагреватель работал при закрытых окнах.

В Казани двух детей госпитализировали после отравления газом. Как рассказали в Жилинспекции Татарстана, двое детей, 5 и 9 лет находились в квартире в доме № 68 на улице Назарбаева, где работал газовый водонагреватель. В какой-то момент им стало плохо. На место происшествия вызвали медиков.

При работе водонагревателя, двери и окна в квартире были плотно закрыты. В результате тяга в нагреватели отсутствовала. Она появляется только при открытых окнах. Отметим, что техобслуживание оборудования провели осенью вовремя и в срок. Никаких проблем выявлено не было.