В Казани двух детей госпитализировали, отравившись газом в квартире

В Казани двух детей госпитализировали после отравления газом. Как рассказали в Жилинспекции Татарстана, двое детей, 5 и 9 лет находились в квартире в доме № 68 на улице Назарбаева, где работал газовый водонагреватель. В какой-то момент им стало плохо. На место происшествия вызвали медиков.