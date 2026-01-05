В Париже признали виновными 10 человек по делу о фейках о Брижит Макрон

По данным радиостанции, речь идет о восьми мужчинах и двух женщинах, которые распространяли в интернете слухи о том, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона родилась мужчиной. Максимальное наказание по этому делу составило восемь месяцев тюремного заключения условно. Прокуратура требовала для подсудимых от шести месяцев до года тюрьмы условно.