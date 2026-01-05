Ричмонд
СМИ: Латвия не нашла связи между повреждением кабеля и судном в Лиепае

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Полиция Латвии не нашла связи между повреждением оптоволоконного кабеля в Балтийском море и судном, пришвартованным в порту города Лиепая, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

«Латвийские следователи не обнаружили доказательств, связывающих судно, пришвартованное в порту Лиепаи, с повреждением подводного телекоммуникационного кабеля в этом районе», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море рядом с Лиепаей. Она отметила, что инцидент не повлиял на латвийских пользователей коммуникационных сетей. Позднее полиция Латвии в ходе расследования повреждения кабеля взошла на судно в порту Лиепаи.