СМИ: Латвия не нашла связи между повреждением кабеля и судном в Лиепае

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море рядом с Лиепаей. Она отметила, что инцидент не повлиял на латвийских пользователей коммуникационных сетей. Позднее полиция Латвии в ходе расследования повреждения кабеля взошла на судно в порту Лиепаи.