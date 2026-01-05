В Челябинской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

По данным источника, УФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по месту проживания жителя региона изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Как он отметил, следствием указанное преступление будет квалифицировано по части 3 статьи 30 части 1 статьи 205 УК России (покушение на совершение теракта).
«Пятого января Центральным районным судом Челябинска 19-летнему безработному жителю региона, задержанному накануне сотрудниками УФСБ России по Челябинской области за незаконное хранение взрывчатых веществ, избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время в отношении лица продолжаются следственные действия, уточнил он.
Источник напомнил, что за совершение преступлений террористической направленности предусматривается ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.