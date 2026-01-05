Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

ЧЕЛЯБИНСК, 5 янв — РИА Новости. УФСБ задержало 19-летнего жителя Челябинской области, у которого изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, мужчина арестован судом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Источник: © РИА Новости

По данным источника, УФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по месту проживания жителя региона изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Как он отметил, следствием указанное преступление будет квалифицировано по части 3 статьи 30 части 1 статьи 205 УК России (покушение на совершение теракта).

«Пятого января Центральным районным судом Челябинска 19-летнему безработному жителю региона, задержанному накануне сотрудниками УФСБ России по Челябинской области за незаконное хранение взрывчатых веществ, избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время в отношении лица продолжаются следственные действия, уточнил он.

Источник напомнил, что за совершение преступлений террористической направленности предусматривается ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.