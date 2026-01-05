Озвучены подробности ДТП под Уфой с двумя погибшими

Как сообщали ранее в ГАИ по Башкирии, в аварии погибли два человека. Как оказалось, они находились в салоне «Гранты». Всего в отечественной машине ехали четыре человека: трое мужчин и женщина. При столкновении на месте происшествия погибла 25-летняя пассажирка и 28-летний водитель, а двоих пассажиров из этого автомобиля доставили в больницу.