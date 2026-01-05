На Камчатке мужчина погиб во время катания на снегоходе

«В дневное время 5 января текущего года житель Петропавловска-Камчатского, катаясь на снегоходе в районе горного массива Вачкажец, совершил столкновение с препятствием в виде снежного кома», — проинформировало ведомство в пресс-релизе.
По предварительным данным следователей, в результате удара мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
В настоящее время правоохранители проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.
