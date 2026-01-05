Ричмонд
На Камчатке мужчина погиб во время катания на снегоходе

П. -КАМЧАТСКИЙ, 5 янв — РИА Новости. Следственные органы на Камчатке проверяют обстоятельства гибели 46-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который разбился во время катания на снегоходе, сообщили СУСК России по Камчатскому краю.

Источник: © РИА Новости

«В дневное время 5 января текущего года житель Петропавловска-Камчатского, катаясь на снегоходе в районе горного массива Вачкажец, совершил столкновение с препятствием в виде снежного кома», — проинформировало ведомство в пресс-релизе.

По предварительным данным следователей, в результате удара мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

