В Белгородской области два человека пострадали из-за атак дронов ВСУ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Два мирных жителя ранены из-за атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Два мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ. В городе Грайворон дрон атаковал грузовой автомобиль, припаркованный возле объекта торговли. Ранен водитель. Бойцы самообороны доставили мужчину в крайне тяжёлом состоянии в Грайворонскую ЦРБ… В селе Белянка Шебекинского округа дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные осколочные ранения спины, ноги и лица. Бригада скорой в сопровождении бойцов подразделения “БАРС-Белгород” вывезли раненого мужчину и транспортируют в областную клиническую больницу», — написал Гладков в своем канале на платформе Max.

Губернатор добавил, что у первого пострадавшего при поступлении в больницу произошла остановка сердца, однако благодаря усилиям медиков сердцебиение было восстановлено. Врачи продолжают бороться за жизнь мужчины в отделении реанимации. Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.