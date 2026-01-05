В Белгородской области два человека пострадали из-за атак дронов ВСУ

«Два мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ. В городе Грайворон дрон атаковал грузовой автомобиль, припаркованный возле объекта торговли. Ранен водитель. Бойцы самообороны доставили мужчину в крайне тяжёлом состоянии в Грайворонскую ЦРБ… В селе Белянка Шебекинского округа дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные осколочные ранения спины, ноги и лица. Бригада скорой в сопровождении бойцов подразделения “БАРС-Белгород” вывезли раненого мужчину и транспортируют в областную клиническую больницу», — написал Гладков в своем канале на платформе Max.