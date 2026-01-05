В деле владельца фермы, где тела людей скармливали свиньям, открываются новые подробности: «Ударил молотком по голове и запер», — выживший работник рассказал о пережитом

Один из бывших работников фермы, подозреваемого в нескольких убийствах мужчины в Новых Аненах, рассказал в программе «Life MD Documentary» о том, как на него напал Степан Гайна. «Он заманил меня в подвал, ударил молотком по голове и оставил там», — говорит мужчина.
Сергею Клачану 40 лет, и до сих пор он скрывался в другом городе, опасаясь Степана Гайны. Он вернулся в Березки только после того, как убедился, что Степан Гайна находится под стражей полиции.
Мужчина говорит, что работал в доме подозреваемого 2 года, и за это ему платили едой и питьем, а деньгами — очень редко. Всё резко изменилось однажды летом 2025 года, когда Степан Гэйна заманил его в подвал и сильно ударил молотком по голове.
Он с ужасом вспоминает, как фермер закрыл двери подвала и бросил его там. Сергей утверждает, что пробыл там больше часа, другой рабочий услышал его стоны, и хозяину пришлось открыть двери.
"Сначала всё было хорошо, ничего странного не происходило, я ходил к нему, кормил свиней и убирался, вот и всё.
Но пару раз он говорил, что ударит меня молотком по голове, а потом бросит свиньям, и никто меня не найдёт. В тот день, когда он запер меня в гараже, после того как ему пришлось его открыть, он пошел за 50 граммами, а потом за бинтом, чтобы перевязать мне голову. Я увидел открытую дверь и побежал в Бульбоаку", — рассказал мужчина.
Сергей утверждает, что в тот день Степан Гайна забрал у него мобильный телефон, чтобы тот не смог позвонить в полицию или скорую помощь, но, сбежав, он боялся связаться с полицией.
«Я пошел в церковь, встал на колени, в благодарности, что я еще жив. Моя мать сказала мне, что я мог быть следующим», — заключил пострадавший.
Мужчина утверждает, что он был не единственным, кто пострадал от действий Степана Гайны, и упомянул о мужчине, который, как и он, работал днем в доме подозреваемого. Фермер часто избивал его до потери зрения, а однажды работник внезапно исчез.
Напомним, что полиция задержала 59-летнего владельца фермы и его сожительницу по подозрению в серии зверских убийств. По версии следствия, пара расправлялась с нанятыми на работу социально уязвимыми людьми.
Скандально известный фермер держал сына на цепи. На основании доказательств, собранных полицией и прокуратурой, он подозревается в соучастии в преступлении, совершенном его отцом в 2012—2013 годах.
