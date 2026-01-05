Сальдо призвал ООН осудить атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах

В четверг губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Возбуждено дело о теракте. В регионе 2 и 3 января были объявлены днями траура.