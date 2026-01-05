Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке ВСУ в Хорлах в Херсонской области, заявил ранее его представитель Стефан Дюжаррик. При этом, по его словам, «ООН не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа».
«Когда следователи соберут все необходимые доказательства военного преступления боевиков киевского режима в Хорлах, информацию нужно будет предоставить в ООН и потребовать решительного осуждения», — сказал Сальдо агентству.
По его словам, на данный момент в ООН дали оценку случившемуся в Хорлах самыми общими словами, не уточняя, кто подвергся нападению и кто нанес террористический удар, упомянув только факт трагедии.
В четверг губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Возбуждено дело о теракте. В регионе 2 и 3 января были объявлены днями траура.