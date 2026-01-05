Организатору айс-флоатинга предъявили обвинение после пропажи женщины

По версии следствия, 1 января 2026 года в акватории Кольского залива возле берега Поморской набережной города Кола предприниматель организовал для группы лиц услугу айс-флоатинга — купание в специализированных гидротермокостюмах в холодное время года. В ходе мероприятия одну из участниц, женщину 1968 года рождения, сильным течением унесло в неизвестном направлении. Местонахождение пострадавшей до сих пор не установлено, она считается пропавшей без вести. В отношении предпринимателя избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.