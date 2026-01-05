Один человек погиб в результате ДТП на дороге в Матвеево-Курганском районе

Авария случилась 5 января 2026 года в 11:25 на 30-м километре дороги от села Самбек до Матвеева-Кургана. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Mitsubishi Mirage не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с ГАЗелью под управлением 36-летнего водителя. После удара оба транспортных средства съехали в правый кювет.