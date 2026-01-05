Ричмонд
Один человек погиб в результате ДТП на дороге в Матвеево-Курганском районе

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Источник: Коммерсантъ

Авария случилась 5 января 2026 года в 11:25 на 30-м километре дороги от села Самбек до Матвеева-Кургана. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Mitsubishi Mirage не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с ГАЗелью под управлением 36-летнего водителя. После удара оба транспортных средства съехали в правый кювет.

В результате происшествия на месте погибла 58-летняя пассажирка Mitsubishi Mirage. Водитель этого автомобиля получил травмы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия и выясняют все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция Ростовской области призвала участников дорожного движения соблюдать правила и проявлять внимательность на дороге.