«Вклеили текст, числа и лицо мужского пола». Белоруска в банке хотела обменять $50 от подруги, но оказалось, что это $5

Белоруска рассказала, что 50 долларов ей дала подруга в счет возмещения долга. О том, что она может быть поддельной, женщина не подозревала. Эксперт установил, что в денежный билет номиналом 5 долларов были внесены изменения через наклеивание в отдельных местах фрагментов бумаги с изображениями чисел, текста и лица мужского пола, соответствующим номиналу 50 долларов. Это было выполнено способом электрофотографической печати.