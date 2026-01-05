«Вклеили текст, числа и лицо мужского пола». Белоруска в банке хотела обменять $50 от подруги, но оказалось, что это $5

Белоруска в банке хотела обменять $50 от подруги, но оказалось, что это $5. Подробности сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Под Минском местная жительница обратилась в филиал банка, чтобы обменять купюру в 50 долларов. Но сотрудник банка при обмене заподозрил, что доллары являются поддельными. Об этом он сообщил в Минское РУВД. Сотрудники милиции, приехавшие на место, изъяли купюру.
Белоруска рассказала, что 50 долларов ей дала подруга в счет возмещения долга. О том, что она может быть поддельной, женщина не подозревала. Эксперт установил, что в денежный билет номиналом 5 долларов были внесены изменения через наклеивание в отдельных местах фрагментов бумаги с изображениями чисел, текста и лица мужского пола, соответствующим номиналу 50 долларов. Это было выполнено способом электрофотографической печати.
Белоруска принесла в банк 50 долларов, которые отдала подруга, но кассир позвонил в милицию. Фото: sudexpert.gov.by.
«Таким образом, номинал купюры был увеличен в 10 раз», — уточнили в ГКСЭ.
Ранее мы собрали информацию про среднюю зарплату в Беларуси 2026: на что влияет, как связана с пенсией, больничным, детским и другими пособиями.
Тем временем глава Минтруда сказала про рост пенсий на 14,5% в Беларуси.