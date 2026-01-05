Прокуратура помогла вернуть пенсионерке из Севастополя похищенные 475 тысяч рублей

Установлено, что злоумышленники, выдавая себя за банковских служащих и правоохранителей, позвонили 80-летней женщине и убедили ее перевести деньги на якобы «безопасный счет». В процессе расследования уголовного дела о мошенничестве было обнаружено, что часть денежных средств была переведена на банковский счет жителя Оренбургской области.