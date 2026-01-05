Прокуратура помогла вернуть пенсионерке из Севастополя похищенные 475 тысяч рублей

Прокуратура Гагаринского района Севастополя вернула пожилой жительнице города деньги, которые были украдены у нее мошенниками, сообщает пресс-служба.
Установлено, что злоумышленники, выдавая себя за банковских служащих и правоохранителей, позвонили 80-летней женщине и убедили ее перевести деньги на якобы «безопасный счет». В процессе расследования уголовного дела о мошенничестве было обнаружено, что часть денежных средств была переведена на банковский счет жителя Оренбургской области.
Прокуратура района подала в суд Оренбургской области иск на 475 тысяч рублей. Деньги должны быть взысканы с владельца счета в пользу пострадавшей. Суд удовлетворил требования прокурора, и похищенные средства вернули пожилой женщине.